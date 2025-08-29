Palermo, stop alla Ztl in via Roma a partire dal primo settembre (ma è temporaneo)

l'annuncio

La decisione del Comune

«Visti gli importanti lavori di rifacimento del manto stradale lungo Foro Umberto I che riducono la capacità di attraversamento nord-sud della città e considerato l’aggravio della conseguente congestione veicolare di riflesso, l’ufficio mobilità sostenibile ha emanato un’ordinanza di sospensione della ZTL diurna a partire dalle 8:00 di lunedì 1 settembre e fino a conclusione dei lavori esclusivamente lungo la via Roma nei due sensi di marcia con la disattivazione dei relativi varchi di piazza Giulio Cesare-via Roma e via Roma-Cavour. Tutto il resto della ZTL centrale rimane attivo e inibito al traffico veicolare non autorizzato». Lo rende noto l’assessore alla Mobilità sostenibile del comune di Palermo, Maurizio Carta.

