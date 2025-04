Palermo, traffico in tilt in viale Regione Siciliana: due ore e mezzo per uscire dalla città e imboccare l’autostrada

Viabilità

Lunghissime code all'altezza del ponte Corleone in direzione Catania per lavori in corso

Traffico in tilt a Palermo oggi e probabilmente per i prossimi tre giorni. Si sono formate lunghissime code in viale Regione Siciliana in direzione Catania all’altezza del ponte Corleone. L’ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in viale Regione Siciliana per i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo viale della Regione Siciliana. Sarà di fatto chiusa totalmente la corsia centrale, 24 ore in direzione Catania e le successive 24 ore in direzione Trapani, con deviazione del traffico sulla corsia laterale in due distinti tratti del viale.