Palermo, vigili del fuoco fanno irruzione in un’abitazione e trovano una donna morta

la tragedia

L'allarme lanciato dai residenti di Casteldaccia

I vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione a Casteldaccia (Palermo) in via Pirandello dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini che avevano segnalato che non vedevano una donna di 67 anni da alcuni giorni. Una volta entrati in casa hanno trovato la donna riversa senza vita nel bagno. I sanitari del 118 hanno accertato il decesso.

