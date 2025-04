Palloncini bianchi per Sara: a Misilmeri l’ultimo saluto, l’arcivescovo Lorefice: «L’amore non uccide»

il femminicidio

I funerali dall'universitaria uccisa a Messina da un suo collega

I colleghi, gli amici e i familiari dopo l’omelia hanno letto messaggi carichi di affetto e amore ai funerali di Sara Campanella l’universitaria uccisa a Messina. In tanto l’hanno ricordata leggendo lettere e pensieri della giovane. La rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha letto anche la richiesta al professore fatta dalla studentessa per chiedere la tesi di laurea. Durante i messaggi tanti applausi sia in chiesa che in piazza hanno interrotto i ricordi degli amici e colleghi.La bara bianca ha lasciato la chiesa e tanti palloncini bianchi sono stati liberati salendo in volo. Adesso l’ultimo viaggio verso il cimitero del paese.

Le parole dell’arcivescovo Lorefice