Papa, la domanda al giornalista siciliano: «Ma tu sei vero?»

Chiesa

Riccardo Rossi, Piccolo Figlio della Divina Volontà e tra gli animatori della Missione Speranza e Carità fondata a Palermo da Frà Biagio Conte, ricorda l’incontro con il Pontefice alla presenza dei giornalisti dell’Ucsi

«Ho avuto la grazia di incontrare Papa Francesco quest’anno al Giubileo dei Giornalisti in sala Nervi in Vaticano; in quest’occasione ci ha donato una grande fede, dicendo a noi giornalisti: «Ma tu sei vero? Non solo le cose che tu dici, ma tu nel tuo interiore, nella tua vita sei vero? Ci ha detto di essere sempre veri, che vuol dire essere coerenti in quello che scriviamo, diventare persone vere, portando in noi Cristo, che è l’unico perfetto». Così il giornalista Riccardo Rossi, Piccolo Figlio della Divina Volontà e tra gli animatori della Missione Speranza e Carità fondata a Palermo da Frà Biagio Conte, ricorda l’incontro con il Pontefice alla presenza dei giornalisti dell’Ucsi.