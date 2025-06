Parcheggi per i disabili occupati, a Palermo un’app per segnalare gli abusi

Mobilità

L'annuncio della società Sispi: la segnalazione tramite Palermobilità andrà direttamente alla polizia municipale

Quante volte è complicato trovare i parcheggi dedicati ai disabili, e quando lo si trova, molte volte è occupato? Per rispondere a questa doppia esigenza Sispi ha inserito queste funzioni all’interno dell’app Palermobilità, scaricabile dagli store, che darà la possibilità ai cittadini di geolocalizzare i posti per disabili distribuiti nel territorio di Palermo. Il servizio è immediatamente operativo. Nelle prossime settimane partirà l’altro servizio. Sempre dal’app Palermobilità sarà possibile segnalare alla polizia municipale eventuali abusi di veicoli posteggiati negli stalli destinati ai diversamente abili. La polizia municipale appena riceverà la segnalazione, a cui si possono allegare direttamente dall’app un massimo di tre foto, invierà una pattuglia per la verbalizzazione e la conseguente rimozione.