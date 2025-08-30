Parte da Palermo martedì la Carovana della pace delle Acli

l'iniziativa

La mobilitazione «Peace at work» prende l’avvio da Danisinni, dal 3 al 6 settembre tappe siciliane

Prenderà il via martedì 2 settembre da Palermo la Carovana della pace promossa dalle Acli, con il titolo «Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace». L’iniziativa, che attraverserà l’Italia da Sud a Nord fino al 15 dicembre, si concluderà a Strasburgo con la consegna di un appello al Parlamento europeo. «La Carovana – spiega una nota – nasce per portare un messaggio concreto di pace, giustizia sociale e disarmo nei luoghi della quotidianità, scuole, fabbriche, cooperative, cantieri, ospedali, università, riaffermando che una vera economia, anche se più lenta, è quella fondata sulla dignità del lavoro e sull’inclusione.

«Non siamo ingenui, ma realisti – afferma Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli – la pace è un processo concreto che nasce dal lavoro, dalla giustizia e dalla partecipazione». La tappa inaugurale si svolgerà al Centro Tau di Danisinni, storica realtà educativa palermitana fondata nel 1988 e oggi presidio sociale e culturale per i quartieri Danisinni, Ingastone e Cipressi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali, a cui seguiranno gli interventi delle Acli nazionali e siciliane, e la partecipazione delle organizzazioni sindacali, per riflettere su lavoro e pace come beni comuni. In serata è previsto un momento di spiritualità presso la Comunità educante Zisa-Danisinni, che vedrà il coinvolgimento di giovani, educatori e rappresentanti del mondo ecclesiale e sociale. Seguiranno poi, dal 3 al 6 settembre, altre tappe siciliane: Caltanissetta, con un incontro presso il circolo Acli Officine Sonore; Favara e Avola, dove si parlerà di cultura, legalità e sport come strumenti di pace; Siracusa, con l’iniziativa «Semina la Pace» in un orto comunitario; infine Catania, il 6 settembre, con la partecipazione dell’arcivescovo mons. Luigi Renna.