Partita da Cagliari la nave della legalità diretta a Palermo

L'omaggio

Un viaggio simbolico e reale nel cuore del Mediterraneo tracciato per onorare la Memoria dei martiri della legalità e trasmettere il valore del loro sacrificio alle nuove generazioni

E’ salpata questa mattina da Cagliari la «Samurai Jack», barca a vela confiscata al narcotraffico, oggi simbolo di legalità grazie a un progetto della Guardia di Finanza, gestito dall’associazione New Sardinia Sail.L’iniziativa è legata alla prima edizione de «La Rotta Mediterranea della Legalità», progetto itinerante di sensibilizzazione ai valori della legalità e dell’antimafia sociale che unisce simbolicamente e idealmente Sestu, città natale di Emanuela Loi, e Palermo, in particolare via D’Amelio, luogo della Memoria e del Ricordo del giudice Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta: Emanuela Loi, appunto, e Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.