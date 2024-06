Partito il primo volo diretto Palermo-New York

Aerei

Si tratta dell’unico volo dalla Sicilia agli Stati Uniti che sarà attivo per l’intera stagione estiva

È decollato ieri, alle ore 17 locali, il primo volo diretto Neos che dall’aeroporto JFK di New York è arrivato a Palermo oggi alle ore 7:20, da dove è ripartito alle 11:25 alla volta di New York. A questa frequenza settimanale se ne affianca un’altra che vedrà il Boeing 787-9 Dreamliner, da 355 posti, prendere il volo ogni lunedì alle 17 da New York e arrivare all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi il martedì alle ore 7:20, per ripartire alle ore 11:25 ed essere a New York alle 14:50, offrendo così al mercato una capacità aerea pari a 710 posti settimanali.Si tratta dell’unico volo dalla Sicilia agli Stati Uniti che sarà attivo per l’intera stagione estiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA