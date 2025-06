Paura a Palermo, si affaccia al balcone e minaccia i passanti con un fucile: bloccato dalla Polizia

tensione

Non è ancora chiaro il perché del gesto. L'uomo è stato immobilizzato e trasferito in ospedale\

Paura in corso dei Mille a Palermo dove un uomo, armato di fucile, si era affacciato sul balcone del proprio domicilio seminando il panico tra i cittadini. La Polizia è subito intervenuta dopo la segnalazione deio passanti. In prossimità dell’abitazione è stato fatto convergere personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e del 118. Grazie all’attivazione del protocollo di sicurezza legato a queste urgenze e grazie all’impiego di unità operative della Polizia, formate per la gestione di questi eventi critici, l’emergenza è rientrata dopo alcuni minuti scanditi da serrate trattative.