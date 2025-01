Paziente morto a Villa Sofia, un quarto d’ora di “faccia a faccia” tra Schifani e vertici dell’ospedale

Palermo

Nessuna indiscrezione è trapelata sull'esito del brevissimo vertice

E’ durato solo un quarto d’ora l’incontro a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera «Villa Sofia-Cervello» di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, in carica da cinque anni, e il direttore amministrativo, Luigi Guadagnino. L’incontro era stato convocato dal Governatore per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero «Villa Sofia». Nessuna indiscrezione è trapelata sull’esito del brevissimo “faccia a faccia” tra Schifani e i vertici dell’azienda ospedaliera.