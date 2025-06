Per il trasporto aereo in Sicilia «serve una authority regionale»

L'intervento

Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di Camera di Commercio Palermo Enna e consigliere di amministrazione della Gesap

Serve una Authority regionale, costituita sotto l’egida della Regione Siciliana, che metta insieme tutte le società di gestione sul fronte delle scelte strategiche, quali rotte, quando e come farle e poi per la contrattazione soprattutto con le compagnie aeree, in modo che avvenga sotto una unica direttrice che può essere quella che può imprimere la Regione. Infatti, sappiamo quanto contano le compagnie aeree negli scali».

Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di Camera di Commercio Palermo Enna e consigliere di amministrazione della Gesap, a margine di un convegno sulle infrastrutture nel trasporto ferroviario, stradale e marittimo in Sicilia, alla Camera di Commercio di Palermo Enna, organizzato da Unioncamere Sicilia. «Si può lasciare la specificità delle singole società di gestione – ha proseguito Albanese – che comunque andrebbero privatizzate perché oggi sia per le scelte strategiche in campo di investimenti che anche per le scelte giornaliere bisogna muoversi con più velocità». «Abbiamo aeroporti che pur ben competendo in ambito nazionale – ha sottolineato Albanese – non competono in ambito internazionale, sommando gli oltre 20 milioni di passeggeri tra Palermo, Catania e Trapani e le isole di Lampedusa e Pantelleria. Bisogna fare rete, la qual cosa va a beneficio di tutti».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA