Perturbazione su Palermo, voli aereo dirottati per la pioggia e il vento

Maltempo

Esclusi gli atterraggi su Catania per l'eruzione dell'Etna

La pioggia e il vento all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo hanno costretto tre voli a fare rotta su Malta, Trapani e Lamezia Terme. Escluso lo scalo di Catania per via dell’eruzione dell’Etna. Come comunica la Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo, il volo da Parigi Orly è stato dirottato a Malta, il Fiumicino-Palermo a Trapani e il Torino-Palermo a Lamezia Terme.

Diversi aerei sono rimasti in volo in attesa di atterrare. Secondo quanto riporta la Gesap ci sono al momento diversi voli in attesa di atterrare anche se dopo il passaggio della violenta perturbazione si sta tornando alla normalità. Disagi anche per i voli in partenza.

