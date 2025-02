Pietre contro pompieri che spegnevano Vampa di San Giuseppe

Palermo

Le squadre antincendio sono intervenute per domare il rogo nella zona abitata

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Palermo, nei pressi dell’Ospedale dei Bambini, per spegnere le fiamme appiccate a una catasta di legna, una sorta di «Vampa di San Giuseppe» in anticipo sul calendario. Le squadre antincendio sono intervenute per domare il rogo nella zona abitata, tra le auto parcheggiate, e sono state aggredite con lanci di pietra da un gruppo di ragazzi, dispersi grazie all’arrivo dei carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA