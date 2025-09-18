Pippo Inzaghi, il Palermo e il Bari all’orizzonte: «Stiamo crescendo»

serie B

Ma sulle scelte il tecnico rosanero non si sbilancia

Pippo Inzaghi avverte: «Il percorso è lungo, ma stiamo crescendo». Parole del tecnico del Palermo in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bari, domani al Barbera davanti a oltre 30 mila spettatori, confermando un seguito costante nelle gare casalinghe.

Inzaghi sottolinea la soddisfazione per il sostegno del pubblico, ma invita a mantenere alta la concentrazione: «La fiducia dei tifosi è autentica, ma dobbiamo dimostrare partita dopo partita di meritare questo supporto. Il legame squadra-tifosi si rafforzerà con il tempo. Per ora stiamo dando il massimo, ma c’è molto da migliorare».

Il tecnico guarda con rispetto al Bari, squadra solida e ben organizzata: «La classifica non riflette il valore del loro gruppo. Gara aperta, servirà pazienza. Giochiamo in casa, con l’adrenalina giusta e la forza dei nostri giocatori capaci di risolvere la partita in ogni momento».

Sulla formazione Inzaghi resta cauto: «Ho 23 giocatori a disposizione, tanti forti, e deciderò chi farà parte degli undici titolari domani. Chi entrerà potrà fare la differenza, spesso nei secondi tempi schiero i più tecnici».

Il mister difende il gruppo anche nel fitto calendario di partite: «Penso a gara per gara, scegliendo sempre i migliori. Questa sequenza di impegni sarà una vetrina per chi vuole dimostrare il proprio valore».