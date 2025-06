Pippo Inzaghi non si nasconde: «Con me gioca chi corre, a Palermo c’è pubblico da Champions»

serie B

Il nuovo tecnico rosanero si è presentato: «L'accoglienza che mi hanno riservato non mi ha fatto dormire»

Il primo scatto di Inzaghi da tecnico del Palermo: «Con me gioca chi corre, chi non lo fa a prescindere del nome rimane fuori». In conferenza stampa SuperPippo si presenta carico come quando andava in campo con la maglia del Milan e cerca il centesimo di secondo utile per battere sul tempo gli avversari. Cinismo e, come ha confermato anche il ds Osti, grande cuore: «Ringrazio il Pisa e lo faccio con emozione (quasi in lacrime, ndr) per quel che abbiamo costruito e per l’amore che ho lasciato tra la gente. Sarei rimasto fermo, poi ha chiamato il Palermo e non potevo dire di no. Speravo di ricevere proprio una chiamata, quella del direttore Osti».

Ieri Pippo Inzaghi era stato accolto come un eroe davanti alla sede dei rosanero: «Momento inaspettato e immeritato perché non ho fatto nulla. Quelle scene di giubilo non mi hanno fatto dormire la notte. Mi danno una carica incredibile e vorrei far tornare questa città dove merita. Ho una grande responsabilità nei confronti dei dirigenti che mi hanno fatto sentire importante».

E sulla tattica: «Vario sempre il modulo, di sicuro giocherò con due atleti a sostegno della punta avanzata, poi posso variare qualsiasi schema cucendo il vestito addosso alla squadra. Sono maniacale quando alleno un giocatore e osservo anche gli aspetti legati all’alimentazione per esempio».

A Palermo si parla già di Serie A, ma Inzaghi cerca di frenare: «Dimostriamo che possiamo sfruttare una fortuna enorme ovvero società e pubblico. Vincere sarà difficile più dell’anno passato; a Pisa ero partito a fari spenti. A Palermo si sono accesi i riflettori, c’è un pubblico da Champions, bisogna sudare la maglia. Mi piacerebbe uscire tra gli applausi anche dopo una sconfitta, sarebbe una grande vittoria nei momenti difficili».

Infine il saluto a Gattuso: «Spero possa portare ai Mondiali la Nazionale, ha una grande carica, ha entusiasmo. Ci siamo sentiti prima che arrivassi qui a Palermo e mi ha incoraggiato».