Podcast con Riina jr, La Vardera: «Ho ricevuto un video di scuse»

Il caso

Il leader di Controcorrente era tra coloro che si erano indignati per quanto aveva dichiarato il figlio del boss defunto di Corleone

Tra i tanti che si sono indignati per le dichiarazioni di Giuseppe Salvatore Riina rilasciate nel corso di un podcast a Palermo, c’è stato anche il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. Ed è lui a comunicare di essere stato contattato dallo speaker del podcast che aveva ospitato il figlio del defunto Capo dei capi di Cosa Nostra.

“Oggi pomeriggio mi ha chiamato Gioacchino Gargano, autore dell’ignobile intervista al figlio di Totó Riina”, afferma La Vardera in una nota. “Nella chiamata esprimeva pentimento tanto da mandarmi un video in cui chiede pubblicamente scusa volendo cancellare il video. Un passo importante visto che l’unico modo per rimuovere dai social quelle vergognose parole e che l’autore lo faccia, infatti la denuncia non era una certezza per rimuovere quel contenuto. La nostra indignazione produce un risultato importante, martedì saremo comunque a Corleone per ribadire che la Sicilia quella vera non dimentica efferatezza dalla mafia e dice no alla feccia di Riina e co”.

