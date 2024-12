Politiche sociali, otto milioni per gli alunni con disabilità in Sicilia. Albano: «Assicuriamo i servizi pubblici essenziali»

Regione

I distretti socio-sanitari avevano già ricevuto 5 milioni di euro per gli alunni delle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Otto milioni di euro dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole siciliane. In particolare, 5 milioni sono stati destinati ai distretti socio-sanitari per gli allievi delle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e 3 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali per le secondarie di secondo grado.

«Attraverso queste somme, che vengono aggiunte allo stanziamento già previsto per l’anno in corso nel bilancio regionale – dice l’assessore Nuccia Albano – manteniamo il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni esistenti, scongiurando eventuali interruzioni di servizi essenziali che mirano a migliorare la qualità della vita dell’alunno con disabilità, favorendone l’integrazione nel contesto scolastico».