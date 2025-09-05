Poliziotta e pallanotista, la doppia divisa di Federica Ignaccolo: «Uguali impegno e passione»

La storia

È campionessa mondiale master col setterosa

C’è un tricolore che sventola alto, stretto tra le mani di una ragazza sorridente. Sul petto una medaglia d’oro, conquistata ai mondiali master di pallanuoto di Singapore. Lei è Federica Ignaccolo, palermitana, 33 anni, poliziotta e atleta. Una vita che sembra dividersi tra la divisa e la calottina, tra i turni di notte in volante e le ore di allenamento in piscina. In realtà, le due strade sono parallele, segnate dallo stesso filo conduttore: la passione.

La passione

«La passione prevale sulla stanchezza», racconta. «Fare sport a me fa bene e anche se smonto di notte, preferisco farmi un’uscita in meno ma andare ad allenarmi. Perché so che se voglio raggiungere un obiettivo, devo lavorare sodo. E quando lo raggiungi, la soddisfazione cancella tutta la fatica».

L’ascesa

A undici anni Federica scopre la pallanuoto, quasi per caso, dopo un problema di schiena che l’aveva portata in piscina su consiglio dell’ortopedico. Non voleva nuotare, ma la palla in acqua l’ha conquistata subito. «Da lì è iniziata la rovina dei miei genitori – sorride – perché mi accompagnavano la mattina presto e mi venivano a prendere la sera tardi». Da allora non ha più smesso.

La svolta

Nel 2018, la svolta: il concorso in polizia. Laureata in Economia, decide di provarci, senza sapere se quel mondo le sarebbe appartenuto davvero. «Ho detto: vediamo com’è. Per fortuna, con impegno e dedizione, l’ho passato. Così è iniziata la mia esperienza, prima a Torino, dove pensavo di non riuscire a conciliare sport e lavoro, e invece ce l’ho fatta. Poi il trasferimento a Palermo, con più difficoltà, ma sempre con la stessa determinazione».

La nuova vita

La sua è una vita che non conosce orari fissi. «Io non lavoro in ufficio, sono in volante. Faccio le notti, non so quando inizio e non so mai quando finisco. Spesso smonto all’alba e vado subito ad allenarmi. È pesante, sì, ma lo sport ti dà equilibrio, ti insegna a gestire le emozioni».Non è solo un discorso di risultati sportivi, anche se il palmarès di Federica parla chiaro: promozione in serie A1 con la sua squadra e, quest’anno, il mondiale vinto dopo anni di finali sfiorate. «Le sconfitte ti insegnano più delle vittorie», spiega. «Noi a Singapore ci siamo guardate negli occhi e ci siamo ricordate il dolore della finale persa in Giappone. È da lì che siamo ripartite. Le sconfitte ti danno quella forza in più di dire: no, stavolta non mi fregano».

Lo sport

La pallanuoto per lei non è mai stata solo sport. È disciplina, spirito di gruppo, rispetto. «In uno sport di squadra puoi avere una giornata storta, ma c’è la compagna che si sacrifica per te. Da sole non si va da nessuna parte. È questo che lo sport ti insegna: l’impegno, la serietà, la coesione».Eppure la sua vita non è fatta solo di piscina. È fatta anche di strade percorse in sirena, di emergenze improvvise, di scelte rapide che possono salvare una vita. Come quella notte del 17 dicembre scorso, quando, in servizio, insieme ai colleghi, ha sentito piangere un neonato, abbandonato tra le coperte e i cartoni. «Non me ne sarei mai tornata a casa senza averlo trovato. E alla fine, tra l’immondizia, ho preso in braccio quel bambino. Abbiamo salvato lui e la madre. È stata una delle esperienze più belle del mio lavoro».

Il binomio perfetto