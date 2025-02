Ponte Stretto, il viceministro Rixi assicura: «L’opera si farà, è fondamentale»

Infrastrutture

Tappa a Palermo per il rappresentante di governo nel suo tour dei porti italiani

«Il Ponte di Messina si farà, non appena arriveranno tutte le autorizzazioni inizieremo con i cantieri». Così Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, a Palermo per il tour dei porti italiani.«Per noi è un’opera fondamentale perché vuol dire cambiare completamente lo sviluppo non solo della Sicilia ma di tutto il Sud Italia. È un passaggio importante che dimostra anche la maturità o meno di un Paese che se vuole accettare sfide globali deve iniziare innanzitutto a risolvere quelle sfide che non ha mai voluto accettare – conclude Rixi – Altrimenti, siamo sempre quelli che diciamo di essere i primi della classe e poi non accettiamo di aprirci a delle sfide come quella di realizzare opere ingegneristiche altamente all’avanguardia».

«Noi siamo di fronte ad una mancanza di infrastrutture al Sud altissima. Il ponte sullo Stretto è necessario ed è una struttura fondamentale che collega l’Italia al mondo. È una risorsa non soltanto per il Sud ma anche per tutta l’Italia», ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali parlando a margine del Forum Milano Palermo al Teatro Massimo di Palermo.

«Non conosco gli equilibri politici, posso parlare da uomo delle infrastrutture. Come si fa a pensare che un’infrastruttura così decisiva per il territorio non sia importante. Io penso che sia importante realizzarla, le infrastrutture chiamano infrastrutture», ha poi aggiunto Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia occidentale, a margine del tour nei porti italiani con il viceministro. «La Sicilia per poter fare un ulteriore salto di qualità ha bisogno di infrastrutturarsi al suo interno e di collegarsi non solo idealmente ma anche fisicamente inserendosi nel corridoio scandinavo mediterraneo in cui per aver pari dignità bisogna avere infrastrutture adeguate», conclude Monti.