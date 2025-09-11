Premiati volontari siciliani della Protezione civile impegnati negli incendi sul Vesuvio

Riconoscimenti

Un riconoscimento è stato assegnato anche al direttore generale Cocina

Sei volontari della Protezione civile siciliana, impegnati contro il fuoco nel Parco nazionale del Vesuvio, sono stati premiati nella sala Pio La Torre dell’Assemblea regionale siciliana, per essersi distinti nella campagna di spegnimento del maxi incendio divampato in Campania ad agosto scorso. La premiazione è stata promossa da Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars, in collaborazione con la Protezione civile regionale, guidata da Salvatore Cocina.«Ringrazio il governo Schifani che si è ancora una volta distinto, accogliendo il grido d’aiuto della Campania – ha detto Figuccia -. I nostri valorosi volontari hanno riposto subito». I volontari premiati sono: Marcello Raffadale (55 anni, di Ficarazzi), Danilo Aiello (21 anni, di Palermo) Luca Russo (caposquadra, 18 anni di Palermo), Cristian Teresi (19 anni, di Palermo), Luciano Maurizio Cinquegrani (61 anni, di Cefalù), Francesco Lo Verde (45 anni, di Palermo).Un riconoscimento è stato assegnato anche al direttore generale Cocina: «Il Parlamento siciliano esprime profonda gratitudine alla Protezione civile regionale per la tempestiva risposta alle emergenze», ha sottolineato Figuccia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA