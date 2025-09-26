Il blitz
Presi mentre si scambiano una tangente: arrestati commercialista e direttore del dipartimento integrazione socio-sanitario dell’Asp di Palermo
Manette in flagrante, l'incheista della Squadra Mobile
Uno scambio di mazzette mentre gli agenti facevano irruzione nella stanza. E’ questa l’ipotesi per gli arresti effettuati dalla polizia all’Asp di Palermo. L’accusa è pesante, corruzione, formulata dal procuratore Maurizio de Lucia e dal sostituto Giacomo Brandini.
Coinvolti il commercialista Mario Lupo, ex presidente della onlus Samot, una delle associazioni che si occupa dell’assistenza domiciliare dei malati terminali, e il direttore dipartimento integrazione socio-sanitario dell’Asp di Palermo Francesco Cerrito, ex sindaco di Villabate. Secondo indiscrezioni, gli agenti della Mobile avrebbero fatto irruzione durante uno scambio di mazzette. Il provvedimento deve essere convalidato dal gip, ma la dinamica sembra chiara. Secondo le prime indiscrezioni, nell’ufficio del pubblico dipendente, Lupo stava consegnando a Cerrito una somma di denaro, quando sono spuntati gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni e hanno interrotto tutto.
Il blitz è scattato nel primo pomeriggio ed è ancora in corso, tanto che gli agenti stanno sentendo altre persone e non sono esclusi nuovi colpi di scena. Cerrito all’Asp 6 si occupa di accreditamenti di strutture private, è il direttore del dipartimento della Programmazione e organizzazione delle attività territoriali e integrazione sociosanitarie dal 2019. Dall’Asp per ora nessun commento ufficiale, ma secondo quanto avvenuto in altre occasioni del genere, probabile che tutto fosse confermato si andrebbe verso la sospensione di Cerrito.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA