Presi mentre si scambiano una tangente: arrestati commercialista e direttore del dipartimento integrazione socio-sanitario dell’Asp di Palermo

Il blitz

Manette in flagrante, l'incheista della Squadra Mobile

Uno scambio di mazzette mentre gli agenti facevano irruzione nella stanza. E’ questa l’ipotesi per gli arresti effettuati dalla polizia all’Asp di Palermo. L’accusa è pesante, corruzione, formulata dal procuratore Maurizio de Lucia e dal sostituto Giacomo Brandini.

Coinvolti il commercialista Mario Lupo, ex presidente della onlus Samot, una delle associazioni che si occupa dell’assistenza domiciliare dei malati terminali, e il direttore dipartimento integrazione socio-sanitario dell’Asp di Palermo Francesco Cerrito, ex sindaco di Villabate. Secondo indiscrezioni, gli agenti della Mobile avrebbero fatto irruzione durante uno scambio di mazzette. Il provvedimento deve essere convalidato dal gip, ma la dinamica sembra chiara. Secondo le prime indiscrezioni, nell’ufficio del pubblico dipendente, Lupo stava consegnando a Cerrito una somma di denaro, quando sono spuntati gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni e hanno interrotto tutto.