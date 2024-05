Preso dai vigilanti mentre razziava attrezzature dal Teatro Massimo di Palermo: arrestato

il caso

L'intervento dei poliziotti. Palermitano di 36 anni stava portando via un quadro elettrico

La polizia di Stato ha arrestato S G., 36enne, accusato del reato di rapina impropria. L’uomo è stato bloccato da personale di vigilanza del Teatro Massimo e dai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, mentre cercava di scavalcare la recinzione con un grosso pannello di un quadro elettrico industriale sottratto all’interno del complesso monumentale. Scoperto ha iniziato ad aggredire i vigilanti. Non appena arrivati gli agenti di polizia è stato bloccato e identificato. S.G. aveva già sottratto e e poggiato fuori 6 cinghie con fibbie per il bloccaggio di carichi, sottratte a pedane della scenografia mentre il quadro elettrico serviva per l’erogazione dell’energia elettrica nell’area deposito merci. Oltre la recinzione, sul marciapiede prospiciente la parte posteriore del teatro Massimo, è stato ritrovato un grosso carrello, che sarebbe stato utilizzato dall’uomo per trasportare più agevolmente la merce sottratta. Tutto il materiale è stato restituito alla fondazione.

