Preso nel Trapanese l’uomo accusato di avere ucciso a coltellate Francesco Dino

la fuga

Bloccato dai carabinieri un 25 enne. Sarebbe lui ad avere inferto i fendenti fatali

E’ stato arrestato nel Trapanese Giacomo Vitale Pecoraro, il giovane di 25 anni, di Palazzo Adriano ma residente a Filaga accusato dell’omicidio del bracciante Francesco Dino, 57 anni, ucciso con diverse coltellate giovedì scorso a Prizzi.

Il giovane è stato bloccato dai militari del comando provinciale di Trapani. Era stata la sorella della vittima a soccorrere il fratello e raccontare quanto successo. L’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle e all’addome.