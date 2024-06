Pressioni per far passare la processione del Venerdì Santo sotto la casa del boss: processo per il sindaco di Cerda

Il caso

Rinviato a giudizio il sindaco e deputato regionale della Lega Salvatore Geraci. Con lui anche diversi dipendenti comunali e commercianti

Il gip di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha rinviato a giudizio il sindaco di Cerda e deputato regionale della Lega, Salvatore Geraci, e alcuni dipendenti comunali.

Secondo la Procura di Termini Imerese, Geraci avrebbe tentato di costringere il comandante della polizia municipale a scrivere al questore per ottenere che la processione del Venerdì Santo passasse davanti alla casa di un boss.

Tentata concussione e abuso d’ufficio sono i reati contestati al sindaco che è anche componente della commissione antimafia dell’Ars ed è approdato al partito di Salvini dopo avere lasciato «Sud chiama Nord» di Cateno De Luca. Al centro dell’inchiesta la Via Crucis della Pasqua 2022.

«Di mafia qui non c’è nulla. E manco c’è la concussione. È una vicenda surreale, una bolla di sapone e come tale evaporerà in fretta. Abbiamo ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini e chiariremo punto per punto le contestazioni», aveva detto l’avvocato dell’indagato, il penalista Vincenzo Lo Re, all’epoca. “Al dibattimento dimostreremo le ragioni storiche e culturali, ma anche di ordine pubblico, per le quali non era favorevole al cambio di percorso della processione», aggiunge ora il legale.

Insieme al sindaco di Cerda Salvatore Geraci sono stati rinviati a giudizio anche alcuni dipendenti comunali per l’organizzazione della sagra del carciofo del 2022. L’amministrazione comunale esentò i commercianti dal pagamento della Tosap per gli spazi espositivi durante la manifestazione contravvenendo, secondo la Procura, al regolamento comunale. Hanno scelto di essere processati con il rito abbreviato i dipendenti comunali Vincenzo Tripi e Antonina Iolanda Iudicello. Rinviati a giudizio con il rito ordinario anche il presidente del consiglio comunale Mario Dioguardi, l’ex assessore al Turismo Cristian Vivirito, il fratello del sindaco, Simone Geraci, i commercianti Gaetana Castiglia e Salvatore Cappadonia. A Dioguardi e Vivirito viene contestata l’appropriazione indebita di poco più di duemila e 600 euro incassati con la vendita dei ticket per la sagra. Il fratello del sindaco risponde delle minacce che avrebbe rivolto a un addetto alla vigilanza di un seggio in occasione delle elezioni regionali. Il Comune di Cerda e il capo dei vigili Giuseppe Biondolillo si sono costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Giuseppe Canzone e Francesco Caratozzolo.

Geraci si difende