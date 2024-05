Prof e personale Ata di due istituti paritari sfruttati: sequestrati beni per un milione

L'indagine

Nel marzo scorso uno dei cinque indagati era finito ai domiciliari

Carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo da un milione di euro emessa dal gip di Termini Imerese su richiesta della Procura nei confronti dei cinque indagati nell’operazione dello scorso aprile sul presunto sfruttamento di insegnanti e personale Ata di due istituti paritari del Palermitano.

Uno degli indagati era stato posto agli arresti domiciliari e gli altri quattro erano stati interdetti dall’esercitare l’attività professionale.

Secondo l’accusa, le vittime, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario di Cefalù e Termini Imerese avrebbero prestato la loro attività lavorativa non rispettando il contratto nazionale e anche a titolo gratuito, restituendo la retribuzione formalmente ottenuta per il lavoro prestato.

Lo avrebbero fatto perché obbligati con minaccia, o per la necessità di ottenere i punteggi per accedere alle graduatorie pubbliche per le successive assunzioni o per lo stato di bisogno connesso alla crisi economica e occupazionale.