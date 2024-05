Quattro studentesse in romane in gita a Palermo finiscono in ospedale: forse hanno mangiato cibo avariato

l'allarme

Hanno tra i 15 e i 16 anni. La denuncia ai carabinieri e i Nas hanno avviato una indagine

Quattro studentesse romane di 15 e 16 anni del liceo Orazio in viaggio di istruzione sono state portate all’ospedale Policlinico per enterite. I medici dell’ospedale le hanno curate e sono state dimesse. Le indagini sono condotte dai carabinieri per accertare se si tratti di intossicazione alimentare o di un virus.La segnalazione è stata fatta in procura. Le quattro ragazze erano arrivate pochi giorni prima in Sicilia, insieme agli altri compagni di scuola, per visitare la città.Subito dopo il ricovero i medici del Policlinico hanno avvisato i carabinieri ipotizzando che le studentesse fossero rimaste intossicate dopo avere mangiato cibo avariato in qualche ristorante. Così in ospedale è arrivata una pattuglia del Nas per ascoltare i professori che hanno accompagnato le ragazze per fornire informazioni utili per ricostruire gli spostamenti fatti negli ultimi giorni. (ANSA).

