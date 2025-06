Rapina un poliambulatorio, scappa, inciampa, cade e il medico lo blocca: arrestato a Palermo ladro imbranato

All'arenella

L'immediato intervento della Polizia ha permesso di mettere le manette a un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di avere rapinato un poliambulatorio in via Emilio Salgari, nel quartiere Arenella a Palermo. L’indagato ha tentato di scappare con il bottino e un coltello fra le mani, ma è inciampato poco ed è stato bloccato.

Un medico in servizio nel centro, che si era lanciato all’inseguimento, sarebbe riuscito a togliergli l’arma. In pochi minuti sono arrivate le volanti del commissariato San Lorenzo e dell’Ufficio prevenzione generale che hanno identificato il cinquantenne, ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere. L’uomo è stato portato al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

