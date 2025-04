Re Carlo III cita Falcone e la sorella del magistrato lo ringrazia: «L’abbraccio della Corona è un gesto potente»

L'omaggio

Il sovrano, in visita a Roma, ha ricordato, durante il suo discorso in Parlamento, il sacrificio del giudice ucciso dalla mafia

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Sua Maestà Re Carlo III d’Inghilterra per le parole profonde e solenni pronunciate in Parlamento. Ricordo con nitidezza il giorno in cui Sua Maestà la Regina Elisabetta II espresse la volontà di recarsi a Capaci: il suo sguardo attonito di fronte alle macerie dell’autostrada squarciata dal tritolo, con la sua sincera commozione, resta un momento indelebile e che porto ancora nel cuore».