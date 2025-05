porticello

Recuperati i misteriosi hard-disk dal relitto del Bayesian, veliero in superficie tra dieci giorni

Hanno preso il via le operazioni in mare per riportare a galla lo yacht affondato lo scorso mese di agosto

Di Redazione | 07 Maggio 2025

Sono stati recuperati i file audio e video contenuti negli hard disk nella plancia del Bayesian. Erano considerati materiale sensibile perché, secondo quanto emerso nelle ore successive al naufragio, sembra contenessero informazioni sensibili relativi a servizi segreti e che sarebbero anche al centro dell’interesse di servizi di Paesi ostili. Lo ha ribadito l’avvocato Mario Bellavista che assiste la moglie del cuoco morto nel naufragio dello sorso 19 agosto. I file sono in mano ai consulenti della procura e dei legali degli indagati. «Abbiamo chiesto di averli anche noi – ha detto Bellavista – e i primi di giugno dovrebbero essere consegnati. Ci sarà un lavoro non semplice che dovrà essere affrontato dai tecnici». Dopo il recupero del veliero è previsto un nuovo incontro ufficiale, il 18 giugno in Capitaneria, a Palermo. In quella sede saranno affidate le consulenze peritali su tutto il materiale recuperato e sui dati raccolti, una volta avvenuto il recupero. Secondo quanto si è appreso inoltre il 20 maggio il Bayesian, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà in banchina a Termini Imerese. La data è emersa nel corso della riunione operativa a Porticello alla quale hanno preso parte i pm, gli avvocati degli indagati, i legali dei familiari delle vittime, i consulenti e i tecnici della società che sta eseguendo le operazioni di recupero, che si dovrebbero concludere tra il 18 maggio e il 19 maggio. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati