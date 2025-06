Recupero Bayesian slitta alla seconda settimana di giugno

Naufragio

Posizionate otto cime sotto lo scafo dai robot

Procedono i lavori preparatori che consentiranno il recupero del veliero Bayesian affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno al largo di Porticello. Secondo il nuovo crono programma il recupero avverrà nella seconda metà di giugno. In queste due settimane di lavoro sono stati recuperati il boma principale, la vela e l’avvolgifiocco del superyacht, insieme a un’ancora. In questi ultimi giorni grazie all’impiego dei robot sono state posizionate otto cime sotto lo scafo. Queste saranno utilizzate per tirare otto stroppi di sollevamento principali in acciaio che faranno parte di un sistema di sollevamento per il recupero dell’imbarcazione. Quattro cime sono state posizionate sotto la prua della nave, mentre continuano i lavori per l’inserimento di altre quattro cime sotto la poppa.