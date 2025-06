Recupero Bayesian, nei prossimi giorni a Palermo nuovo punto sulla situazione

Naufragio

Saranno presenti gli inquirenti, i consulenti, e gli avvocati degli indagati, oltre ai legali di parte civile delle vittime

E’ stata anticipata a martedì la riunione a Palermo negli uffici della Capitaneria di porto sugli accertamenti irripetibili per fare il punto sul recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto del 2024 al largo di Porticello. Dopo la morte del sub olandese e le nuove modalità di recupero, l’equipe ha deciso di fare il punto su quanto accadrà da qui fino a quando il veliero sarà portato a galla. Saranno presenti gli inquirenti, i consulenti, e gli avvocati degli indagati, oltre ai legali di parte civile delle vittime. Furono sette i morti nel naufragio, tra cui il magnate inglese Mike Lynch.

Sono tre gli indagati – il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith – dalla Procura di Termini Imerese per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.