Regione, ipotesi dissalatori per l’area di Palermo: pronto il bando per un project financing

Il progetto

L'avviso pubblico è stato predisposto dal dipartimento regionale della Protezione civile.

La Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per la ricezione di proposte di fattibilità per la realizzazione e la gestione, in project financing, di due impianti di dissalazione destinati a servire l’area metropolitana di Palermo. «L’intervento – spiega il presidente Schifani – è quello già programmato dalla Regione con la delibera di giunta 459 dello scorso 27 dicembre che ora trova attuazione. Si tratta del primo passo per selezionare la proposta da mettere successivamente a gara, sempre pubblica, per la costruzione e la concessione dei due dissalatori. Procediamo spediti, secondo il piano di interventi predisposto dal governo regionale, per dotarci delle infrastrutture necessarie a contrastare l’emergenza idrica e assicurare l’approvvigionamento di acqua nelle aree dell’Isola che presentano le maggiori criticità».

L’avviso pubblico è stato predisposto dal dipartimento regionale della Protezione civile. La gestione della procedura di selezione è stata affidata a Invitalia. Il bando è rivolto agli operatori economici in possesso dei necessari requisiti per sostenere un investimento quantificato in 180 milioni di euro, con la possibilità di integrare un contributo regionale non superiore a complessivi 10 milioni di euro, e la gestione degli impianti per 30 anni.