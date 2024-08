Regione, la Fai-Flai-Uila Sicilia al neo assessore all’agricoltura: “Urge un confronto sulle tante questioni aperte”

Sindacati

Un benvenuto di buon lavoro ma anche una richiesta per Salvatore Barbagallo

“Complimenti e buon lavoro al nuovo assessore regionale all’Agricoltura, serve adesso un confronto urgente sulle molte questioni aperte. Dalle criticità del settore alla riforma forestale, dai Consorzi di Bonifica all’Esa, dall’Istituto Sperimentale Zootecnico al Vivaio Paulsen di Palermo”.

Lo scrivono i segretari generali di Fai-Flai-Uila Sicilia, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino, in una lettera aperta inviata oggi a Salvatore Barbagallo, neoassessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea. Nella nota, gli esponenti sindacali sottolineano “la necessità di un incontro sulla proposta di legge per la riorganizzazione della Forestale, su cui occorre definire i tempi di approvazione da parte della Giunta e il cui testo è già stato concordato con le nostre organizzazioni, e ancora su settore agricolo, Consorzi di Bonifica, ESA, ISZS e Vivaio Paulsen che non sono di secondaria importanza nel nostro tessuto economico”. “Occorre calendarizzare– concludono Scotti, Russo e Marino – incontri specifici e procedere prioritariamente con le emergenze. Da subito disponibili, sicuri della Sua disponibilità, porgiamo distinti saluti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA