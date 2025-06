Registra col cellulare l’ultima violenza subita dal marito, va dai carabinieri e lo fa arrestare

nel Palermitano

La vittima è ua donna di Balestrate. Il bruto ha 66 anni

I carabinieri della stazione di Balestrate, coordinati del dipartimento violenza di genere e tutela vittime vulnerabili della procura di Palermo, hanno arrestato un 66enne per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie.Secondo l’accusa, dopo l’ennesima lite l’uomo ha aggredito la donna con calci e bastonate, causandole lesioni ed ematomi guaribili in sette giorni. Minacciata di morte e temendo per la propria vita, la vittima è riuscita a fuggire dall’abitazione e a chiedere aiuto ai carabinieri. Ai militari dell’Arma ha denunciato di aver subito anni di soprusi e di aver vissuto in un continuo clima di terrore domestico e totale sottomissione. Il marito negli anni ha avuto il controllo economico della famiglia, trattenendo con sé tutte le carte di pagamento. La vittima ha anche registrato con il suo cellulare e all’insaputa del marito, l’audio dell’ultima violenza.L’uomo è stato trovato in possesso di due pistole, regolarmente detenute, caricate e pronte per fare fuoco: una poggiata su di un ripiano nell’armadio della camera da letto e l’altra nascosta sotto il cuscino di un divanetto. Le armi sono state ritirare. L’uomo è stato arrestato. Il gip di Palermo ha convalidato il provvedimento.

