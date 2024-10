Rfi, riaperta la Palermo-Caltanissetta Xirbi-Catania che era stata chiusa per il maltempo

Trasporti

È stata riaperta questa mattina al traffico ferroviario la linea Palermo – Caltanissetta Xirbi – Catania, sospesa da sabato fra Valledolmo, Caltanissetta Xirbi e Dittaino, per i danni all’infrastruttura causati dal maltempo. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e personale delle imprese appaltatrici hanno ripristinato i diversi tratti dell’infrastruttura ferroviaria per un tratto di linea di due chilometri tra le stazioni di Mimiani e Imera. In particolare, sono stati effettuati interventi per il ripristino della massicciata con rimozione dei detriti, pulizia della sede ferroviaria, interventi di ripristino e pulizia delle opere d’arte interessate. Inoltre, si sono svolte ulteriori attività di pulizia e ripristino degli attraversamenti stradali in corrispondenza dei passaggi a livello. Durante la sospensione della circolazione è stato garantito un servizio con bus.

