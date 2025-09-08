Riconoscimento Unesco al Geoparco delle Madonie: «Notizia straordinaria per la Sicilia»

Natura

Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino

«Il riconoscimento da parte dell’Unesco al Geoparco delle Madonie è una notizia straordinaria per la Sicilia e per le comunità che vivono e lavorano in questo territorio. Ottenere il cartellino verde, dopo il precedente richiamo, significa avere saputo trasformare le criticità in opportunità, dimostrando capacità di programmazione, visione e impegno corale». Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commentando la conferma del prestigioso marchio internazionale per il Geoparco Unesco delle Madonie, ufficializzata in Cile durante l’undicesima Conferenza internazionale dei Geoparchi.