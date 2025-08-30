Ricordati al “Barbera” i cinque operai morti durante crollo allo stadio

Palermo

Si è svolta questa mattina allo stadio Renzo Barbera la cerimonia per ricordare i cinque operai morti nel crollo allo stadio, il 30 agosto del 1989, mentre erano al lavoro per i mondiali di Italia 90. Durante l’ampliamento della struttura hanno perso la vita Antonino Cusimano, Serafino Tusa, Giovanni Carollo, Giuseppe Rosone e Gaetano Palmeri. Oggi dove è stata esposta la lapide in loro memoria si è tenuta una cerimonia organizzata dalla Fillea Cgil Palermo. Erano presenti la Cgil Palermo, i familiari delle vittime, Monica Garofalo presidente dell’associazione vittime caduti sul lavoro, costituita il 13 agosto scorso, l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello e Giovanni Gardini amministratore delegato del Palermo Calcio.