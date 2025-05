Ridotto in fin di vita a colpi di spranga, giallo a Palermo per l’aggressione a un commerciante bengalese

l'inchiesta

Ricoverato in rianimazione, indaga la polizia

È stato colpito con una spranga a Palermo, ieri notte, da un gruppo di persone. Adesso si trova in coma all’ospedale Civico di Palermo. La polizia indaga per tentativo di omicidio, dopo il ricovero al pronto soccorso del Civico di un 43enne dello Sri Lanka, titolare di un’attività commerciale in via Dante. La vittima è stata aggredita in via Imera. Dopo un’operazione chirurgica l’uomo è stato successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione del Policlinico. Gli agenti dopo un sopralluogo avrebbero trovato la spranga consegnata alla polizia scientifica per cercare impronte per risalire agli autori del pestaggio. Gli investigatori della polizia hanno ascoltato i familiari per cercare di fare luce su quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.

