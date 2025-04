Rifiuti pericolosi, attività di rimessaggio abusiva e occupazione di aree demaniali: sequestri e denunce della Capitaneria Costiera

Nel Palermitano

Accertato anche lo sversamento illecito di reflui fognari non trattati direttamente nel canale Perriera (Casteldaccia)

La capitaneria di porto di Palermo ha sequestrato un’attività abusiva di rimessaggio nautico e cantieristica navale che occupava illegalmente un’area demaniale di circa 3.800 metri quadrato. L’attività di controllo rientra nell’operazione Oro Blu della guardia costiera finalizzata alla tutela dell’ambiente marino-costiero ed in particolare al contrasto degli illeciti ambientali in materia di scarichi idrici. Le verifiche hanno inoltre evidenziato gravi violazioni ambientali: la presenza di rifiuti speciali pericolosi, scarichi reflui industriali non autorizzati e il rischio concreto di inquinamento diretto del mare, nonché violazioni di valenza amministrativa punite con sanzioni pecuniarie pari a 10.000 euro.

A Termini Imerese, militari dell’ufficio circondariale marittimo, nella zona industriale, insieme a personale dell’Arpa Sicilia, hanno accertato gravi irregolarità ambientali in un cantiere nautico, tra cui il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali; l’emissioni in atmosfera non autorizzate. Inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 11.000 euro.