Rissa in discoteca a Palermo, questore chiude il locale per questioni di ordine pubblico

Il provvedimento

Domenica scorsa per futili motivi è scoppiato un violento litigio

Il Questore di Palermo ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di una discoteca cittadina.

Il provvedimento, predisposto dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è frutto di una scrupolosa istruttoria condotta dai poliziotti che ha fatto tesoro di una lunga serie di interventi delle Forze dell’Ordine, registrati nel medio / recente periodo, all’interno o nelle pertinenze della discoteca.

Più volte, Carabinieri e Polizia di Stato sono stati chiamati a sedare disordini e tafferugli, tensioni nella migliore delle ipotesi. È il caso dell’ultimo episodio, verificatosi domenica scorsa, quando, così come ricostruito dai Carabinieri intervenuti, una violenta rissa sarebbe scoppiata tra avventori, sembrerebbe per futili motivi.