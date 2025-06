Rivolta nel carcere minorile Malaspina a Palermo: detenuti danno fuoco ai materazzi, due ragazzi intossicati

Il caso

Gli incidenti sedati dalla polizia penitenziaria. L'allarme del Sappe

Alcuni detenuti del carcere Malaspina per i minori hanno provocato scontri con gli agenti penitenziari. «La situazione è stata per ore molto grave ma ora per fortuna è rientrata», denuncia il sindacato autonomo polizia penitenziaria.

«Ieri sera, verso le 21, alcuni detenuti maggiorenni, italiani, dopo un pomeriggio di tensione e minacce hanno dato fuoco alla cella, provocando un incendio e bruciando materassi e suppellettili vari. L’incendio è stato prontamente domato dal personale di polizia penitenziaria: si è reso necessario chiamare il 118 in quanto due detenuti sono rimasti intossicati da fumi.

Ma la cosa assurda è che la protesta è scaturita da futili motivi» dice il Sappe che evidenzia che «grazie alla tempestività e alla professionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, supportato dal restante personale prontamente intervenuto, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando conseguenze ben più gravi».