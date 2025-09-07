Rosa Balistreri, la voce che sfidò mafia e silenzio

Il ricordo

Gli Amici della musica omaggiano a Villa Niscemi (8 settembre ore 21), a Palermo, la cantautrice siciliana

Intensa, ruvida, indomita. Nei suoi racconti e canti della tradizione siciliana, Rosa Balistreri ha regalato a un tempo «intrattenimento e valori ». Adesso, a 35 anni dalla sua scomparsa, Gli Amici della musica omaggiano a Villa Niscemi (8 settembre ore 21) la cantautrice Rosa Balistreri. Lo spettacolo, dal titolo Rosa – La cantatrice del Sud, vede tra i protagonisti la voce di Debora Troìa, vincitrice del Premio Rosa Balistreri 2018, accompagnata alla chitarra da Tobia Vaccaro, storico musicista che collaborò a lungo con l’artista. Sarà un excursus nella vita e nel repertorio di una delle più significative interpreti della cultura musicale dell’isola. La leggendaria artista della canzone popolare siciliana, definita “la cantatrice del Sud” prima di diventare tale sopportò povertà e abusi: la sua storia è stata anche al centro del film del regista palermitano Paolo Licata.

«L’amore che ho», uscito nelle sale nel 2024, ha ricevuto anche all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2025, il riconoscimento «Filming Italy Venice Award» per la protagonista Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa Balistreri. Un racconto intimo che offre uno sguardo nell’anima dell’incredibile destino di questa artista, che è stata non solo simbolo della potenza artistica del Mezzogiorno ma Balistreri è stata anche una cantautrice che ha lottato in prima linea per i diritti dei lavoratori, contro la mafia e a favore dell’emancipazione femminile, in un periodo storico cruciale per l’Italia e per il mondo intero.