Rubato il furgoncino della cooperativa Giorgio La Pira: serviva a portare farmaci agli indigenti

Il furto

«Questo è un atto criminale va a ledere ancora una volta le persone più bisognose» dice il presidente Gianfranco Marotta

Rubato il furgoncino della cooperativa Giorgio La Pira. Il furto è avvenuto la notte scorsa a Palermo, in via Regina Maria di Sicilia nei pressi della sede della cooperativa sociale. «Con questo mezzo – dicono dalla Onlus – ogni giorno forniamo aiuti a titolo gratuito ai soggetti socialmente e economicamente più deboli». Il veicolo viene utilizzato per il progetto «Raccogliamo la Solidarietà», progetto di raccolta e distribuzione gratuita di farmaci agli indigenti.

«Atto criminale verso gli assistiti»