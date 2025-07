S. Rosalia, Palermo è pronta per la “Santuzza”: i vespri, lo “scaccio”, i “babbaluci” e il carro trionfale

Celebrazioni

Per l’edizione 400 più 1 del festino dedicato alla propria patrona, la città attende oltre trecentomila persone

Sul lungomare del Foro italico a Palermo sono già sistemati i banchetti con la frutta secca, lo “scaccio”, i torroni, le mandorle caramellate, le griglie per le interiora di agnello alla brace, gli ambulanti con i loro carretti tirati a nuovo si muoveranno tra via Lincoln, piazza Kalsa e corso Vittorio Emanuele e i venditori stanno cucinando le lumache «i babbaluci» condite: Palermo si appresta a scendere in strada per festeggiare l’edizione 400 più 1 del festino dedicato alla propria patrona santa Rosalia la “Santuzza”. Sono attese oltre trecentomila persone.

Il carro trionfale, con la statua della santa, partirà alle 21 da palazzo dei Normanni percorrerà corso Vittorio Emanuele per arrivare sul lungomare dove sarà salutato dal gioco dei fuochi d’artificio. Quest’anno un carro-teatro si affiancherà al carro trionfale, rappresentando la città in preda al disordine dettato dalla paura della peste. «Su questa moderna nave dei folli – dice il comune di Palermo – si ergerà Simona Malato, voce della città, alla ricerca di qualcosa che restituisca unità e bellezza a ciò che è solo caos e prevaricazione dell’uno sull’altro. Lo farà affrontando, nelle diverse tappe, un dialogo con le forze primigenie messe in campo dall’epidemia. La morte, impersonata da Vincenzo Pirrotta a Palazzo dei Normanni, e la vita, che è Isabella Ragonese, in Cattedrale. Due dialoghi, quello fra Palermo e la morte, fra Palermo e la vita, che si svilupperanno fra digitale e analogico, fra tradizione e sperimentazione, tra videomapping e arte performativa, dando luogo ad uno spettacolo innovativo e originale quanto popolare e, questo lo sforzo messo in campo dal team creativo, visibile e fruibile da una vasta platea di spettatori. E sarà proprio la vita a indicare in Rosalia la soluzione, il potente simbolo capace di unificare la città, di dare una direzione al cammino di bellezza intrapreso dai suoi cittadini.