Salvatore, Andrea, Massimo: «Erano tutti e tre ragazzi tranquilli»

I PROFILI

Chi erano le tre vittime del far west che si è consumato davanti al duomo di Monreale.

«Ragazzi tranquilli». Così chi li conosceva descrive Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, 23 anni il primo e 26 anni gli altri due, le tre vittime del far west che si è consumato davanti al duomo di Monreale.

Ragazzi come tanti, in testa il calcio e la musica, trap o elettronica, a seconda dei gusti. Giovani impegnati in lavoretti saltuari o nei cantieri, i selfie, la moto, la fidanzata, gli amici.

Nel suo profilo Instagram, Salvatore Turdo l’ultima foto l’aveva pubblicata sedici ore prima di morire sotto i colpi di pistola: è un selfie a petto nudo, scattato allo specchio, come sottofondo il brano di Sfera Ebbasta e Shiva dal titolo «Sei persa». C’è anche un video di uno scooter insaponato e pronto al lavaggio con scritto «ogni tanto tocca anche a lui» e poi la sua versione splendente.

Salvatore Turdo e Andrea Miceli facevano i carpentieri: entrambi lavoravano per la ditta edile del padre di Miceli, i due erano cugini. Massimo Pirozzo, invece «cambiava spesso lavoro», spiega una sua conoscente che aggiunge: «Erano tutti e tre ragazzi tranquilli».

Dai social si evince la sfrenata passione di Miceli per il calcio e in particolare per l’attaccante della Roma Paulo Dybala; Turdo tifava per la Juventus. L’ultimo post di Miceli risale a un giorno fa. E’ un video con la sua nipotina: «Ricordo ancora la prima volta che chiamandomi zio hai saputo far diventare il mio cuore pieno di gioia. Ad oggi non sembra nemmeno che siano passati questi tre anni e per questo giorno speciale voglio che tu sappia che ti starò sempre vicino e potrai contare sempre su di me».