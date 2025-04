«Salvatore, sei un ragazzo d’oro», il post shock dell’amico su TikTok: va in scena il disagio

La strage di Monreale

Ma la maggior parte dei commenti sono di condanna. L'autore: «Meglio la tua che la mia pelle»

«Sei un ragazzo d’oro, ti voglio un mondo di bene» scrive su Tiktok un amico di Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen accusato di strage dalla Procura di Palermo per avere sparato a Monreale al culmine di una rissa, con tre ragazzi rimasti uccisi – Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo – e altri due feriti.

Si firma «schizzato», come sottofondo la musica di Scarface, anche lui è del quartiere Zen di Palermo. Una donna approva: «Io ti capisco benissimo è stato uno sbaglio e può succedere a chiunque. Io penso che tu solo ti sei difeso e ne sono certa».

Al post ci sono centinaia di commenti, quasi tutti di indignazione. «Chi oggi vi celebra, chi oggi vi difende non ha capito niente. Non ha capito cosa significa perdere un figlio, un amico, un amore. Non ha capito che chi uccide distrugge tutto, anche chi gli sta intorno», scrive Anna. Jasmine aggiunge: «Ha spento tre vite, non è ragazzo d’oro ne da acclamare, è solo da dimenticare». E Veronica: «Peccato che non siamo in America avrebbe avuto la pena di morte come giusto che sia».