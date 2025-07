Santa Rosalia, 350mila persone a Palermo per il Festino. Schifani: «Senza una fede profonda non sarebbero qui»

Celebrazioni

Il presidente della Regione Sicilia ha anche auspicato per la città meno delinquenza

Palermo sta vivendo stasera il clou della festa in onore della sua patrona Rosalia e le stime di afflusso a questa 401esima edizione parlando di 350mila presenze. Questi i primi dati forniti dal Comune di Palermo. E il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha anche espresso la sua richiesta alla Santa dai microfoni del Tgs.

“Cosa chiederei a Santa Rosalia? Meno delinquenza, condivido l’allarme del sindaco e ho chiesto un incontro al Ministro degli interni. 350 mila presenze? Senza una fede profonda tutta questa gente non sarebbe qui. Ai palermitani auguro serenità e che possano trionfino sempre valori importanti come la trasparenza. E’ importante fare sistema, fare squadra in una terra che ha subito tante dominazioni senza aver perso mai il proprio Dna. Noi come Regione ce la stiamo mettendo tutta. La Sicilia è quella che cresce più in tutto il paese, aumenta l’occupazione, le entrate fiscali, quindi i segnali stiamo cercando di darli. Dobbiamo confrontarci però anche con eventi calamitosi figli dell’ecosistema e con emergenze come quella idrica che stiamo cercando di fronteggiare”.

