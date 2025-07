Santa Rosalia: nelle strade del Festino niente monopattini, motorini e bici

Divieti

Saranno disattivati gli impulsi elettrici e rimossi gli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque non sarà consentito lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, in occasione delle iniziative per il Festino di Santa Rosalia 2025, il 14 e il 15 luglio prossimi, e a integrazione delle ordinanze n° 973 del 05 luglio 2017 e n° 895 del 07 luglio 2025, ha emesso un provvedimento di limitazione al transito veicolare. L’ordinanza stabilisce che dalle 00:00 del giorno 14 luglio 2025 e fino alle ore 24:00 di giorno 15 luglio 2025 e comunque sino a cessate esigenze, per ragioni di sicurezza pubblica e connessi profili di safety, sarà vietato l’utilizzo dei monopattini, motorini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche, saranno disattivati gli impulsi elettrici e rimossi gli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque non sarà consentito lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione.

Le società di noleggio dovranno rimuovere i mezzi di micro-mobilità entro e non oltre la citata ora, per rispettare quanto rappresentato e rendere fruibili in sicurezza le strade interessate dallo svolgimento della manifestazione.