Sbarcano a Palermo con due valigie piene di sigarette di contrabbando: arrestati in aeroporto

il controllo

Si tratta di due stranieri arrivati su un volo internazionale

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che operano al Falcone e Borsellino, hanno arrestato, in flagranza di reato per traffico di tabacchi lavorati esteri, due cittadini stranieri provenienti da una località estera che hanno tentato di intrrodurre in Italia 64 kg di sigarette di contrabbando.

Le fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale hanno individuato i due passeggeri nell’ambito degli ordinari controlli in area arrivi dello scalo aeroportuale allorquando sono state fornite dagli stessi dichiarazioni contraddittorie circa il motivo del viaggio e la destinazione finale.

Tenuto conto anche dell’atteggiamento anomalo e dei segni di evidente nervosismo, si è proceduto quindi ad approfondire il controllo con l’ispezione dei bagagli dei passeggeri all’interno dei quali gli operanti hanno scoperto 320 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale prive dei sigilli dei Monopoli di Stato.